وزارة الثقافة تنظم ليلة فى حب أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - مواهب الأوبرا يحيون أروع أغاني كوكب الشرق بمعهد الموسيقى العربية

‏فى إطار حرص وزارة الثقافة على الإحتفاء برموز الطرب الأصيل، تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً فنيا بعنوان "ليلة في حب أم كلثوم" للواعدين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، ويحييه فصل الرق بمصاحبة التخت العربى قيادة الفنان إيهاب عباس، وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٨ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج باقة من أروع أغاني كوكب الشرق منها "ألف ليلة وليلة، أنا في إنتظارك، حبيبي يسعد أوقاته، أنت عمري، صولو على الرق فات الميعاد" أداء الموهوبين عبد الرحمن حديدة، نيفين نبيل، مصطفى ظاظا،محمد سعيد، مريم أشرف، محمد يوسف، ممدوح الزينى، سعيد المغربى، يوسف حمدى، كورولس.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها "البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت" كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.