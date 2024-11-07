بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر والمقاولون العرب لإدارة المرافق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - طبقًا لتوجه الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدعم جهود الدولة المصرية والمشاركة والتعاون بفاعلية مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية؛ وقع الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق برئاسة اللواء دكتور محمد مندور، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب كأحد الشركات الوطنية الرائدة والمتميزة في مجالها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

من جانبه عبر اللواء دكتور محمد مندور ،رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب لإدارة المرافق، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الأزهر كعبة العلم وقبلة العلماء التي لها تاريخ عريق يزيد على الألف عام.

وأعلن مندور أن البروتوكول يتضمن بنود عدة من خلالها يتم التعاون في جميع المجالات بما يعود بالنفع على وطننا الحبيب وأزهارنا الشريف من خلال تعزيز رؤية مصر 2030، وتحقيق مبدأ الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية والبحثية؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية.

من جانبه رحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، بوفد المقاولون العرب لإدارة المرافق في رحاب جامعة الأزهر.

وعبر عن سعادته بهذا التعاون مع شركة وطنية ذات سمعة عالمية داخل مصر وفي دول القارة الإفريقية الشقيقة.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر والتقدير لمجلس إدارة المقاولون العرب لإدارة المرافق على ما تتضمنه بنود البروتوكول من تدريب للطلاب يسهم في رفع مستوى خبراتهم العملية بجانب الدراسة النظرية، إضافة إلى بنود البروتوكول الأخرى.

نص البروتوكول على تولي الدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية مدير وحدة الاستدامة بجامعة الأزهر، التنسيق بين الجامعة والشركة، بجانب تولي مدير وحدة الشراكات بالمقاولون العرب لإدارة المرافق التنسيق من جانب الشركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين القاهرة، والدكتور علي البيلي، وكيل كلية الهندسة بنات القاهرة، والدكتورة سناء أحمد رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب وعضو مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، والمهندس أحمد عباس، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والمهندس محمد شعبان، رئيس قطاع الأمانة الفنية، والمهندسة غادة عبد الرحمن، مدير إدارة تطوير الأعمال، والمهندس عمرو النجار، مدير إدارة التدريب وبناء القدرات.

وفي ختام توقيع بروتوكول التعاون تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.