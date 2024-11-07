بعد نجاحه في "برغم القانون".. محمد القس ضيف معكم منى الشاذلي غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاحه في "برغم القانون".. محمد القس ضيف معكم منى الشـاذلي غدًا

يحل النجم السوري محمد القس ضيفًا على الاعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON"، وذلك بعد النجاح الكبير للقس في مسلسل "برغم القانون".

الفنان محمد القس

وخلال اللقاء يتحدث القس عن حضيره لشخصية "أكرم" التي قدمها ضمن أحداث المسلسل وعلاقته بالنجمة إيمان العاصي وباقي أسرة عمل "برغم القانون".

ويكشف القس أسرارًا تذاع لأول مرة عن نشأته في سوريا وانتقالها بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية ورحلته في الحياة وصولًا إلى النجومية الكبيرة التي حققها.

فريق عمل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

أحداث مسلسل “برغم القانون”

تدور أحداث مسلسل “برغم القانون”، حول (ليلى) المحامية التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.