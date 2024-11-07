أحمد حلمي يشيد بإفتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بعد حضوره

أحمد جودة - القاهرة - أحمد حلمي يشيد بإفتتاح إستوديوهات "الحصن بيج تايم" بعد حضوره

عبر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته بإفتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، والذي قام بإفتتاحها يوم الأثنين الموافق 4 من شهر نوڤمبر، حيث كان رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.

أحمد حلمي يشيد بإفتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم

و كان النجم أحمد حلمي، من أبرز حضور إفتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم في الرياض، وعبر عن سعادته بتلك الإستوديهات من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قام بنشر صورة له، وعلق من خلال خاصية كتابة التعليقات على منشوره قائلًا: "شكرا على هذه الدعوة الكريمة وعلى كرم الضيافة، من حفل افتتاح استوديوهات الحصن بالرياض، ما شاء الله حاجة على اعلى مستوى تكنولوجي وتقني وهتساهم بشكل كبير في في زيادة الأعمال الفنية بكل أنواعها، مبروك".

منشور الفنان أحمد حلمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”

أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم

و لقد حرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما على حضور حفل إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم الذي أقيم يوم الإثنين الموافق 4 نوڤمبر من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين، هالة صدقي، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، محمد إمام، منة شلبي، حمدي الميرغني، عمرو يوسف، أشرف عبد الباقي، أحمد حلمي، ليلى علوي، آسر ياسين،، وآخرين من كبار النجوم.

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي

مسرحية "ميمو" يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، هي مسرحية “ميمو” التي شارك في بطولتها مع هنا الزاهد، وأسماء جلال، ونور إيهاب، وهنا شيحة، وحمدي الميرغني، وأحمد رزق، ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر