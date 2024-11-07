حمدي الميرغني عن إفتتاح استوديوهات "الحصن": "هتكون بداية نجاح وانطلاق لأعمالنا الفنية في الوطن العربي"

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أحمد جودة - القاهرة - حمدي الميرغني عن إفتتاح إستوديوهات "الحصن": "هتكون بداية نجاح و انطلاق لأعمالنا الفنية في الوطن العربي"

أقيم يوم الإثنين الموافق يوم 4 من شهر نوڤمبر الجاري إفتتاح إستديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، والذي قام بإفتتاحها رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين أشادوا بالإفتتاح بعد حضوره.

منشور حمدي الميرغني عبر إنستجرام من إفتتاح إستوديوهات الحصن



وكان الفنان حمدي الميرغني، من أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم في الرياض، وعبر عن سعادته بتلك الإستوديهات من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قام بنشر مجموعة من الصور تجمعه بعدد من نجوم الفن مثل الفنان أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف، وعلق من خلال خاصية كتابة التعليقات قائلًا: "أتشرفت بحضوري إفتتاح إستوديوهات الحصن بالرياض، اللي هتكون بداية نجاح وانطلاق لأعمالنا الفنية في الوطن العربي لكونها مجهزة على أعلى مستوى عالمي من تقنيات وأجهزة، شكرًا على الدعوة الكريمة".

منشور حمدي الميرغني عبر إنستجرام من إفتتاح إستوديوهات الحصن

أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم

و لقد حرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما على حضور حفل إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم الذي أقيم يوم الإثنين في المملكة العربية السعودية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين، هالة صدقي، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، عمرو يوسف، محمد إمام، أشرف عبد الباقي، أحمد حلمي، ليلى علوي، آسر ياسين، منة شلبي، وآخرين من كبار النجوم.

آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني هي مسرحية "تييت" والتي تدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

أبطال مسرحية "تييت"

قد شارك في بطولة مسرحية "تييت" كلًا من: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، جان رامز، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.



و في سياق آخر، إن آخر الأفلام التي شارك فيها حمدي الميرغني هو فيلم "عصابة الماكس"، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويبقى السؤال هل ستنجح العملية ام لا؟

طاقِم عمَل فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.