أحمد جودة - القاهرة - برسالة طريفة.. أوس أوس يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

شارك الفنان أوس أوس، جمهوره ومتابعيه صورة له برفقة الفنان أحمد فهمي لتهنئته بعيد ميلاده، وذلك من خلال خاصية الأستوري، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تهنئة أوس أوس لأحمد فهمي

و علق أوس أوس على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت أجدع وأنضف شيطان في الدنيا وعقبال مليون سنة".

برسالة طريفة.. أوس أوس يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

آخر أعمال الثنائي أوس أوس وأحمد فهمي

و في سياق متصل، إن آخر الأفلام التي شارك فيها الثنائي أحمد فهمي وأوس أوس، هي فيلم "عصابة الماكس"، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويبقى السؤال هل ستنجح العملية ام لا؟

طاقِم عمَل فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.