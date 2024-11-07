نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… مواجهات الجولة الرابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
نيس- فرنسا × تفينتي أنشخيده- هولندا- الساعة 20:45
غلطة سراي- تركيا × توتنهام هوتسبير- إنكلترا- الساعة 20:45
أولمبياكوس- اليونان × جلاسكو رينجرز- اسكتلندا- الساعة 20:45
آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا × سلافيا براغ- التشيك- الساعة 20:45
ستيوا بوخارست- رومانيا × ميتييلاند- الدانمارك- الساعة20:45
بودو/غليمت- النرويج × كارباغ اغدام- إذربيجان- الساعة 20:45
إيلفسبورج- السويد × سبورتينغ براغا- البرتغال- الساعة 20:45
سانت جيلواز- بلجيكا × روما- إيطاليا- الساعة 20:45
لودوجوريتس رازجراد- بلغاريا × أتلتيك بيلباو- إسبانيا- الساعة 20:45
مانشستر يونايتد- إنكلترا × باوك سالونيكا- اليونان- الساعة 23:00
لاتسيو- إيطاليا × بورتو- البرتغال- الساعة 23:00
أجاكس أمستردام- هولندا × ماكابي تل أبيب- الكيان الصهيوني- الساعة 23:00
إي زد آلكمار- هولندا × فنربخشة- تركيا- الساعة 23:00
دينامو كييف- أوكرانيا × فرينكفاروزي- المجر- الساعة 23:00
هوفنهايم- ألمانيا × ليون- فرنسا- الساعة 23:00
فيكتوريا بلزن- التشيك × ريال سوسييداد- إسبانيا- الساعة 23:00
ريجاس فوتبولا سكولا- لاتفيا × أندرلخت- بلجيكا- الساعة 23:00
أمس:
بشكتاش- تركيا × مالمو- السويد 2-1