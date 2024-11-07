الدوري الأوروبي… مواجهات الجولة الرابعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

نيس- فرنسا × تفينتي أنشخيده- هولندا- الساعة 20:45

غلطة سراي- تركيا × توتنهام هوتسبير- إنكلترا- الساعة 20:45

أولمبياكوس- اليونان × جلاسكو رينجرز- اسكتلندا- الساعة 20:45

آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا × سلافيا براغ- التشيك- الساعة 20:45

ستيوا بوخارست- رومانيا × ميتييلاند- الدانمارك- الساعة20:45

بودو/غليمت- النرويج × كارباغ اغدام- إذربيجان- الساعة 20:45

إيلفسبورج- السويد × سبورتينغ براغا- البرتغال- الساعة 20:45

سانت جيلواز- بلجيكا × روما- إيطاليا- الساعة 20:45

لودوجوريتس رازجراد- بلغاريا × أتلتيك بيلباو- إسبانيا- الساعة 20:45

مانشستر يونايتد- إنكلترا × باوك سالونيكا- اليونان- الساعة 23:00

لاتسيو- إيطاليا × بورتو- البرتغال- الساعة 23:00

أجاكس أمستردام- هولندا × ماكابي تل أبيب- الكيان الصهيوني- الساعة 23:00

إي زد آلكمار- هولندا × فنربخشة- تركيا- الساعة 23:00

دينامو كييف- أوكرانيا × فرينكفاروزي- المجر- الساعة 23:00

هوفنهايم- ألمانيا × ليون- فرنسا- الساعة 23:00

فيكتوريا بلزن- التشيك × ريال سوسييداد- إسبانيا- الساعة 23:00

ريجاس فوتبولا سكولا- لاتفيا × أندرلخت- بلجيكا- الساعة 23:00

أمس:

بشكتاش- تركيا × مالمو- السويد 2-1