علامات تشير إلى الإصابة بمرض السل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - ما هو مرض السل وكيف ينتقل؟

مرض السل هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا المتفطرة السلية. يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، لكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى والعمود الفقري والدماغ. ينتقل مرض السل عادة عن طريق الهواء عندما يسعل شخص مصاب بالسل الرئوي، أو يعطس، أو يتحدث، مما يؤدي إلى إطلاق جزيئات صغيرة معلقة يمكن أن يتم استنشاقها من قبل أشخاص آخرين.

علامات وأعراض مرض السل

في حين أن مرض السل يمكن أن يكون كامنًا بدون أي أعراض، فإن السل الفعال يمكن أن يظهر بعدد من العلامات التحذيرية منها:

سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقد يكون مصحوبًا بالدم.

ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

فقدان الوزن غير المبرر والشهية.

الشعور بالتعب الدائم أو الإرهاق.

الحمى والعرق الليلي.

القشعريرة والعرق أثناء الليل.

الأسباب والعوامل المساعدة على انتشار مرض السل

بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بالسل، نحن نعلم أن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة به، ومنها:

نقص المناعة بسبب أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

الإقامة في أو السفر إلى مناطق ينتشر فيها السل بنسب عالية.

العيش في أماكن مكتظة مثل السجون أو ملاجئ المشردين.

استخدام بعض الأدوية التي تضعف الجهاز المناعي.

تشخيص وعلاج مرض السل

يتم تشخيص مرض السل عن طريق اختبارات الجلد، وفحوصات الدم، والأشعة السينية على الصدر، وفحوصات تحليل البلغم. إذا تم تشخيصه بشكل مبكر، يمكن علاج مرض السل بنجاح باستخدام مجموعة من المضادات الحيوية لمدة ستة إلى تسعة أشهر. من المهم أن يلتزم المرضى بالخطة العلاجية الكاملة لضمان الشفاء الكامل ومنع تطور سلالات مقاومة للأدوية من البكتيريا.

الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بمرض السل

تتوفر بعض الإجراءات التي يمكن للأفراد والمجتمعات اتباعها للحد من خطر الإصابة بالسل:

تجنب الاتصال القريب مع الأشخاص المصابين بالسل النشط.

الحصول على التطعيم في الأطفال والمجتمعات ذات المخاطر العالية.

تحسين وسائل التهوية في الأماكن المزدحمة.

اتباع ممارسات النظافة العامة الجيدة.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن للأفراد والمجتمعات تقليل فرص انتشار عدوى السل، والمحافظة على صحة المجتمع ككل.