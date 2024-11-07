ماركينيوس: أتلتيكو مدريد عاقبنا على أخطائنا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - أكد ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، إن فريقه لم يكن في يومه، وإنه افتقد التركيز والكفاءة الهجومية في الخسارة 1-2 أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقال ماركينيوس بعد المباراة: كنا نتمتع بالثقة والأمل، وكان الفوز مهماً لأننا أهدرنا نقاطاً، لقد حاولنا وقدمنا أداء جيداً وخلقنا الفرص، ولكن افتقدنا الكفاءة أمام المرمى.

وأضاف: ما حدث أمر وارد في المباريات الكبرى، ففي الدوري الفرنسي نرتكب الأخطاء ولا نعاقب، ولكن في دوري الأبطال يكون العقاب حاضراً لأننا نواجه أندية كبيرة ونجوماً كباراً.

وعن أتلتيكو مدريد قال: كانت خطة أتلتيكو واضحة، فهو فريق يتسم بالخبرة، بينما نفذنا استراتيجية لم تنجح، ونحتاج لنكون أكثر هدوءاً أمام المرمى وسط السيطرة الكبيرة، لقد لعبنا المباراة بالكامل في منتصف ملعب أتلتيكو مدريد… لم نكن جيدين في التمركز بالهدف الثاني الذي جاء بعد هجمة مرتدة أثناء اندفاع جماعي في ركلة ركنية لنا.