ميكيل أرتيتا: الحكم حرمنا من ركلة جزاء صحيحة 1000%

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - يعتقد ميكيل أرتيتا، فريق آرسنال، أن الحكم حرم فريقه من ضربة جزاء أمام إنتر ميلان الإيطالي، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه للخسارة 0-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقال أرتيتا: من الصعب للغاية تقبل هذه الخسارة، بعد أن تم احتساب ركلة جزاء على فريقه، وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه.

وعلق أرتيتا على ركلة الجزاء التي احتسبت على ميرينو، وقال: حسناً، أنا لا أفهم، إنه مجرد رد فعل طبيعي… لا توجد خطورة على الإطلاق، لا يمكن أن يكون لديك رد فعل أفضل لأن الكرة قريبة للغاية… لكن حسناً، قرروا احتسابها ركلة جزاء، ولكن إذا كانت هذه ركلة جزاء، فإن لميكيل ميرينو ركلة جزاء، عندما تلقى لكمة في الرأس، إنها ركلة جزاء بنسبة ألف في المئة… وهذه هي الهوامش في المباراة التي يصعب للغاية تقبلها.