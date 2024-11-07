كاف يعلن عن قيمة جوائز دوري أبطال إفريقيا للسيدات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، حصول كل فريق سيشارك في دوري أبطال أفريقيا للسيدات في المغرب من 9- 23 تشرين الثاني الجاري على 150 ألف دولار أمريكي.

وتشارك في البطولة 8 أندية، تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت الأولى الجيش الملكي المغربي ومازيمبي الكونغولي وإيجلز السنغالي وجامعة ويسترن كيب تاون الجنوب إفريقي.

وتضم المجموعة الثانية: فريق مسار المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وآيدو كوينز النيجيري وسي بي آيه الإثيوبي.

وقال كاف في بيان رسمي، إن الفريق الذي يتوج باللقب سيحصل على 600 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 400 ألف دولار، ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 350 ألف دولار، بينما ينال الفريق الرابع 300 ألف دولار.