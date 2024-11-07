وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يتفقد مراكز التخاطب بمحافظة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير(مكتب قادرون باختلاف)، زيارة ميدانية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بحضور سمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد، وسعادة / عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأنس البرغوثي الرئيس التنفيذي للعمليات بالقابضة ADQ، والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وذلك لمراكز التخاطب بمحافظة الإسكندرية، وتضمنت مركزي التخاطب بمركزي شباب المسيري والحرمين، وذلك في ختام زيارته الميدانية لمراكز التخاطب بالمحافظات.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان برنامج جسور امل القابضة برعاية القابضة (ADQ) يمثل جزء هام من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومصر والذي يعكس الرؤية المشتركة بين الشقيقتين لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة وأشار "صبحي "علي جوده الخدمات المقدمة بمراكز التخاطب للمستفيدين وايضًا البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري ، منوها الي ان هذا المشروع الإنساني المميز يمثل عمل خيري وانساني كبير يتم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة ومصر وان المستفيدين من المراكز قد أعربوا عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم والتي بلغ عدد المستفيدين بالمشروع الي ما يفوق ال١٧ الف مستفيد .

ومن المتوقع ان يصل عدد مراكز التخاطب الي "١٢٨" مركز للتخاطب بنهاية العام الجاري .

وخلال الزيارة، أثنى الوفد الإماراتي لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، برئاسة سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة على الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز التخاطب في تقديم الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم، مؤكداً علي العمل خلال الفترة المقبلة لتوفير المزيد من البرامج التأهيلية المتخصصة لتلبية احتياجات ذوي الهمم في مختلف الفئات العمرية، والعمل علي رفع كفاءة الكادر البشري بمراكز التخاطب لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

تأتي تلك الزيارة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتقديم أفضل الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم وأسرهم مجاناً داخل مراكز الشباب في كافة المحافظات، من خلال مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

وتأتي الزيارة فى إطار تقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ وصوله قام بزيارة مراكز التخاطب داخل مركز شباب العريش ونادي قادرون باختلاف بمحافظة شمال سيناء، وفي اليوم الثاني، قام الوفد بتفقد مراكز التخاطب بنادي القناطر الخيرية، ومركز التنمية الشبابية بالخانكة، ومركز شباب كوم الأطرون بمحافظة القليوبية، في اليوم الثالث قام الوفد بتفقد مركز التخاطب بمركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، ومركزي التخاطب بمركزي شباب قولنجيل، وبداوى بمحافظة الدقهلية.