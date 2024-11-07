قرعة كأس آسيا للشباب: 3 منتخبات عربية في المجموعة الثانية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - سٌحبت اليوم، الخميس، قرعة كأس آسيا للشباب 2025 والتي ستجري في الصين خلال الفترة من 6 شباط وحتى الأول من آذار 2025.

وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الصين، أستراليا، قرغيزستان، قطر

المجموعة الثانية: العراق، الأردن، السعودية، كوريا الشمالية

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إيران، إندونيسيا، اليمن

المجموعة الرابعة: اليابان، كوريا الجنوبية، سوريا، تايلاند