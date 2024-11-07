اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قرعة كأس آسيا للشباب: 3 منتخبات عربية في المجموعة الثانية

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر قرعة كأس آسيا للشباب: 3 منتخبات عربية في المجموعة الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - سٌحبت اليوم، الخميس، قرعة كأس آسيا للشباب 2025 والتي ستجري في الصين خلال الفترة من 6 شباط وحتى الأول من آذار 2025.

وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الصين، أستراليا، قرغيزستان، قطر
المجموعة الثانية: العراق، الأردن، السعودية، كوريا الشمالية
المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إيران، إندونيسيا، اليمن
المجموعة الرابعة: اليابان، كوريا الجنوبية، سوريا، تايلاند

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا