نشكركم على متابعتكم خبر قرعة كأس آسيا للشباب: 3 منتخبات عربية في المجموعة الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - سٌحبت اليوم، الخميس، قرعة كأس آسيا للشباب 2025 والتي ستجري في الصين خلال الفترة من 6 شباط وحتى الأول من آذار 2025.
وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الصين، أستراليا، قرغيزستان، قطر
المجموعة الثانية: العراق، الأردن، السعودية، كوريا الشمالية
المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إيران، إندونيسيا، اليمن
المجموعة الرابعة: اليابان، كوريا الجنوبية، سوريا، تايلاند