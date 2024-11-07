أنطوان جريزمان يتمسّك بالاعتزال الدولي: لن أعود لمنتخب فرنسا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - سدّ أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الباب نهائياً أمام إمكانية التراجع عن قراره باعتزال اللعب الدولي.

وأكد جريزمان (33 عاماً) عبر قناة كانال بلس الفرنسية: الأمر منتهٍ تماماً، لن أعود… قراري لم يكن اندفاعاً مفاجئاً.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن أنطوان جريزمان قد يعود مجدداً لصفوف منتخب فرنسا حال ساءت نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، مثلما فعل زين الدين زيدان في فترة سابقة.