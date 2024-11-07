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الجزائر تكشف عن قائمتها لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، قائمة منتخب الجزائر من 26 لاعباً لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الجزائر على النحو الآتي:
حراسة المرمى: ألكسيس جندوز، ألكسندر أوكيدجة، آنتوني ماندريا.

الدفاع: ريان آيت نوري، أحمد توبة، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، محمد الأمين توجاي، جوان حجام، محمد الأمين مدني، يوسف عطال، ومحمد فارسي.

الوسط: راميز زروقي، أحمد قندوسي، آدم زرقان، إبراهيم مازة، حيماد عبدلي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، رياض محرز، محمد الأمين عمورة، أمين جويري، ياسين بن زية، بغداد بونجاح، فارس شايبي، محمد البشير بلومي، أمين شياخة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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