الجزائر تكشف عن قائمتها لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، قائمة منتخب الجزائر من 26 لاعباً لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الجزائر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ألكسيس جندوز، ألكسندر أوكيدجة، آنتوني ماندريا.

الدفاع: ريان آيت نوري، أحمد توبة، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، محمد الأمين توجاي، جوان حجام، محمد الأمين مدني، يوسف عطال، ومحمد فارسي.

الوسط: راميز زروقي، أحمد قندوسي، آدم زرقان، إبراهيم مازة، حيماد عبدلي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، رياض محرز، محمد الأمين عمورة، أمين جويري، ياسين بن زية، بغداد بونجاح، فارس شايبي، محمد البشير بلومي، أمين شياخة.