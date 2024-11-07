محمد صلاح العزب يعلن عن تأجيل مسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام لرمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المؤلف محمد صلاح العزب عن تأجيل مسلسل “الكينج” الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام والذي كان من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم 2025.

وصرح محمد صلاح العزب عن تأجيل العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا:"مساء الخير.. بيان مهم إلى الأمة، لقد قررنا.. النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلي الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان ٢٠٢٥ إلى رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في ٢٠٢٦ إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير ".

أحداث مسلسل الكينج

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية تمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها مع تتابع الأحداث، ومن المفترض أن يتم تصوير العمل بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية في الأسابيع المقبلة.

أبطال مسلسل الكينج

ومسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، ويذكر أن محمد صلاح العزب ومحمد إمام حققا سويًا نجاحات عدة في السنوات الماضية ومنها النمر الذي عرض في موسم رمضان 2021، ومسلسل هوجان الذي عرض في رمضان 2019.