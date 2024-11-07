بسبب رجل أعمال شهير.. هالة سرحان تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية هالة سرحان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة ضد رجل أعمال شهير، ابن مالك العقار الذي تقطن به في شارع النيل، اتهمته بتحطيم زجاج غرفة نومها عن عمد.

سبب تصدر هالة سرحان التريند

وكشفت محامية هالة سرحان، التي تقدمت بالبلاغ نيابة عنها، تفاصيل عن الوقعة، وقالت إن المتهم ألقى «طوبة» من أعلى العقار، مما تسبب في تهشم الزجاج البانورامي لغرفة نومها، بالإضافة إلى اتهام الرجل بمضايقتها المتكررة، مدعيةً أن السبب يعود لرغبته في شراء شقتها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني.

تفاصيل بلاغ هالة سرحان

ومن جانبه، تعود الواقعة إلى خلافات مستمرة بين هالة سرحان ورجل الأعمال، الذي ورد أنه يسعى لشراء شقتها لأغراضه الخاصة، وهو ما قوبل برفض من جانبها، وفي تفاصيل المحضر المحرر، وأفادت سرحان عبر وكيلتها القانونية أن المتهم كان يتعمد مضايقتها بشكل مستمر، واعتبرت إلقاء «الطوبة» على زجاج غرفتها محاولة لتخويفها أو مضايقتها للضغط عليها لبيع الشقة، قام قسم شرطة الجيزة بتسجيل محضر البلاغ، وبدأت بإجراء التحريات اللازمة.

شهادة رئيس اتحاد الشاغلين

ويذكر ان رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار، الذي حرر محضر إثبات حالة يفيد بأن ما حدث لم يكن نتيجة اعتداء متعمد من المتهم، موضحا ان التهشيم الذي طال زجاج شقة الإعلامية هالة سرحان يعود في الواقع إلى أعمال ترميمات كانت تُجرى في الطابق 28 من المبنى، حيث يمتلك أحد البنوك شقة تخضع لأعمال صيانة شاملة، مشيرًا إلى أن قطعة من الخرسانة سقطت عرضيًا على نافذة غرفة الإعلامية وتسببت في تحطيمها.

نبذة عن هالة سرحان

بدأت هالة سرحان كمذيعة في القسم العربي من إذاعة صوت أمريكا ثم مراسلة لجريدة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي، ثم صحفية في مجلة كلام الناس، عملت أيضا كقارئة نشرة باللغة الإنجليزية في التلفزيون المصري، عملت مذيعة في التليفزيون المصري وقدمت عددًا من البرامج منها ترانزيت ومصر في عيون العالم وسيادة القانون ومن أرشيف السينما، انضمت إلى شبكة راديو وتليفزيون العرب حينما كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما، برامجها هم: "برنامج يا هلا مع هالة سرحان وبرنامج الليلة مع هالة سرحان وبصراحة مع هالة سرحان التي قدمتها على قناة art المنوعات".