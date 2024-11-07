عصير هام لمحاربة الكوليسترول.. تعرف عليه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - فوائد العصير في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

من المعروف أن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الجسم ضمن الحدود الطبيعية يساهم بشكل كبير في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. قد يتساءل البعض عن كيفية تحقيق ذلك من خلال الطرق الطبيعية. هنا يأتي دور بعض العصائر المفيدة، والتي تُعدّ من الوسائل الطبيعية الفعّالة لمحاربة الكوليسترول.

المكونات الصحية في العصير

العصير الذي نحن بصدد الحديث عنه يحتوي على مكونات طبيعية غنية بالعناصر الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول. تلك المكونات تشمل:

الثوم: يعتبر الثوم من المكونات الفعّالة في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

الزنجبيل: يساهم في تحسين الدورة الدموية ويعمل على تعزيز صحة القلب.

الليمون: يُعرف بقدرته على إذابة الدهون وتحسين التمثيل الغذائي.

التفاح: غني بالألياف والفيتامينات التي تساعد في تحسين صحة القلب.

كيفية تحضير العصير

تحضير هذا العصير سهل وبسيط، ويمكن تضمينه في النظام الغذائي اليومي. لتحضيره، اتبع الخطوات التالية:

قم بتقطيع ثلاثة فصوص من الثوم وقطعة صغيرة من الزنجبيل.

اعصر ليمونة واحدة وضع العصير في الخلاط.

قطع تفاحة إلى قطع صغيرة وأضفها إلى المكونات.

أضف كوبًا من الماء أو حليب اللوز لتحقيق القوام المطلوب.

اخلط جميع المكونات حتى تحصل على عصير ناعم ومتجانس.

دور العصير في محاربة الكوليسترول

الشرب المنتظم لهذا العصير يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك بفضل التجانس بين مكوناته. الثوم والزنجبيل يعملان على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف القلب، بينما يساعد الليمون على إذابة الدهون، ويعزز التفاح من صحة الجهاز الهضمي ويمد الجسم بالألياف اللازمة لدعم صحة القلب.

نصائح إضافية لتحسين صحة الكوليسترول

بجانب تناول هذا العصير، يمكن اتباع بعض النصائح لتحسين صحة الكوليسترول بشكل عام:

اتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون المشبعة والسكر.

ممارسة الرياضة بانتظام لزيادة نشاط القلب.

تجنب التدخين والكحول للحفاظ على صحة الشرايين.

مراجعة مستويات الكوليسترول بشكل دوري مع الطبيب.

العصير هذا، مع تبني عادات صحية عامة، يمكن أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.