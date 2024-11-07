نقل موراتا إلى المشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، لاعب ميلان، تم نقله إلى المشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، أثناء تدريبات الفريق، اليوم الخميس.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: “تم نقل موراتا بسرعة إلى المشفى حيث أعطى التصوير بالرنين المغناطيسي نتيجة سلبية، لكنه سيبقى تحت المراقبة، كما يتطلب البروتوكول في حالات مماثلة”.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة “سكاي سبورت”: “أنه من المتوقع أن يظل اللاعب في المشفي لساعات إضافية وسيغيب عن مباراة كالياري في الدوري الإيطالي”.

ويستعد ميلان لمواجهة كالياري، السبت المقبل، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.