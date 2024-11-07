إقالة لجنة الحكام وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الروؤف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.