الصحة اللبنانية: 53 شهيدا و161 جريحا إثر العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، استشهاد 53 شخصا وإصابة 161 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل 5 جنود وإصابة 16 في المعارك بجنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.



انفجارات عنيفة تستهدف آليات الاحتلال في طولكرم

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة.