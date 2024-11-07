القاهرة - محمد ابراهيم - مظبوط بالشعرة.. إنجي المقدم تشيد بفيلم "الهوى سلطان"

أشادت الفنانة إنجي المقدم، بفيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داوود، بعد حضورها العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم أمس الأربعاء على مسرح المسرح بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور الفنانة إنجي المقدم

و نشرت الفنانة إنجي المقدم، عدة صور لها ولزملائها من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"، وعلقت على منشورها قائلة: "فيلم ناعم وجميل ودافي ولذيذ ومظبوط بالشعرة.. مبروك لكل الحبايب والزمايل الشاطرين الموهوبين اللي إحساسهم عالي ومرهف على الحلاوة إلى شفناها دي".

إنجي المقدم تشيد بفيلم "الهوى سلطان" بعد حضورها العرض الخاص

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

فريق عمل وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان" نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.

أحدث أعمال الفنانة إنجي المقدم

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم، هو مسلسل "وتر حساس" الذي يعرض حاليًا والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل “وتر حساس”





يشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.