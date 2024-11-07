40 طنا من المساعدات على متن الرحلة الثانية من الجسر الجوي الكويتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس، إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية للجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية باتجاه مطار رفيق الحريري في بيروت لإغاثة محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والأدوية والبطانيات، وذلك ضمن حملة «الكويت بجانبكم».

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية إن الكويت حكومة وشعبا تعمل بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والتي تؤكد ضرورة تقديم كل الدعم للأشقاء في لبنان لمواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السفير المغامس أن الكويت تعمل دائما وأبدا على مساندة لبنان الشقيق وتقديم المساعدات والعون من أجل الحفاظ على أمن وسلامة شعبه.

وذكر أن هذه المساعدات تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت ممثلة بالهلال الأحمر الكويتي وحرصها على الوقوف بجانب الأشقاء في لبنان لمواجهة الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين تستدعي التدخل الإنساني العاجل للحد من الظروف الصعبة لأهلنا في لبنان.

وأعرب السفير المغامس عن شكره لوزارة الدفاع لتسخيرها وتوفيرها الطائرات الإغاثية ولوزارة الخارجية مساهمتها في إنجاح هذه المهمة، مشيدا بجهود الكويت الإنسانية لمساعدة الدول والشعوب المنكوبة حول العالم.