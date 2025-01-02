ارتفاع أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا بعد عام شهد فيه تحقيق مكاسب تجاوزت 27%، وهي الأفضل منذ عام 2010، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات أسعار الفائدة الأمريكية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2625.48 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2639.60 دولار للأونصة.
ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نهجًا بطيئًا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2%.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 28.98 دولار للأونصة وزاد البلاديوم 0.6% مسجلًا 909 دولارات للأونصة، بينما خسر البلاتين 0.1% ليسجل 909.32 دولار للأونصة.
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