الإسكان: التجربة المصرية للتطوير العمراني نالت إشادات وفود المنتدى الحضري العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة المصرية، ووزارة الإسكان، وجميع الجهات المعنية نجحت في تقديم التجربة المصرية في مجال العمران والتطوير العمراني بـالمنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا أنه كان هناك العديد من اللقاءات التي عرضنا فيها تجربة مصر المختلفة في التنمية العمرانية على مدار العشر سنوات الماضية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية “on”، أنه تم استعراض التجربة العمرانية للدولة المصرية في المدن الجديدة، وجهود التوسع السكاني، ومحاولة ربط العمران القائم بالعمران الجديد ضمن خطة الدولة، موضحًا أن المنتدى شهد العديد من النقاشات واتفاقيات الشراكة، والسياسات المستقبلية للدولة فيما يتعلق بتنفيذ مدن الجيل الرابع، والمدن الذكية، وتطوير العمران للأفضل.

وأشار إلى أن المنتدى معنى بجميع هذه الجوانب، مثل العمران المستدام، والتطوير العمراني، ومحاربة العشوائيات، والاستفادة من التجارب العمرانية حول العالم، لافتًا أنه يوجد 1000 مشارك يمثلون أكثر من 170 دولة، وتم رصد مشاركة 25 ألف مشترك دخلوا المنتدى وكان هناك لقاءات عديدة مع وزير الإسكان لعرض تجربة مصر في مجال العمران.

جوله للوفود المشاركة بالمنتدى بالمدن الجديدة

وتابع، أنه تم اصطحاب الوفود المشاركة في المنتدى في جولات عديدة شملت العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والقاهرة التاريخية، وقد شاهدوا المخطط العمراني القوي لمصر 2052، الذي تم تنفيذه في فترة وجيزة، وكذلك المدن الجديدة والعمران الأخضر، وتجربة الإسكان التي قدمتها مصر لجميع الفئات المصرية، مؤكدًا أنه كان هناك إشادة كبيرة جدًا من جميع الوفود.