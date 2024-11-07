الدولار قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر

الدولار قرب أعلى مستوياته في 4 أشهراستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الخميس، بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، تراجعًا بلغ 0.05 في المائة ليصل إلى 105.06 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو الماضي، عند 105.44 في الجلسة السابقة.

وارتفع الين 0.09 في المائة إلى 154.5 للدولار، بعد أن لامس 154.715 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ 30 يوليو الماضي.

وتراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا مقابل الدولار اليوم.. فيما يتداول المتعاملون اليوان في الخارج عند 7.1925 للدولار، بارتفاع نحو 0.18 في المائة.

وزاد اليورو 0.06 في المائة إلى 1.0736 دولار، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له عند 1.068275 دولار للمرة الأولى منذ 27 يوليو الذي سجله أمس الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 في المائة إلى 1.2915 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 في المائة إلى 0.66175 دولار، في حين جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5977 دولار، بارتفاع 0.64 في المائة.

وفيما يخص العملات المشفرة، انخفضت بتكوين واحد في المائة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والبالغ 76499.99 دولار، لتسجل 75200 دولار، وصعدت إيثريوم أكثر من ستة في المائة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس عند 2881.16 دولار.