الاتحاد الأوروبي: أمريكا لن تنسحب كليا من القضية الأوكرانية بعد فوز ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أكدت كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي، أنه سيكون هناك تغيرا فيما يخص موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع دول العالم بعد انتخاب دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه بعض المواقف التي سوف ينظر إليها، من ضمنها كيف سيكون موقف ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي.

وأضافت زاريتا»، خلال مداخلة خلال برنامج مطروح للنقاش»، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية»، أن بعض السياسيين في سلوفاكيا سيكون لهم موقف آخر بعد انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك كان أكبر الداعمين لترامب حتى فاز في الانتخابات، وكان لديه موقف واضح في القضية الأوكرانية، لذلك لن يكون هناك انسحاب أمريكي كامل من القضية الأوكرانية.

تعزيز العلاقات مع دول مختلفة

وتابعت، مستشارة الاتحاد الأوروبي: هناك مراكز قوى داخل الحكومة الأمريكية كانت تدعم القضية الأوكرانية، ولكن بعد فوز ترامب سنرى ما سيكون الموقف الأمريكي تجاه الحرب الروسية الأوكرانية»، مشيرة إلى أن ترامب سيعمل على تعزيز العلاقات مع دول مختلفة وبناء روابط جديدة.