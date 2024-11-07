كولر: قدمنا مباراة قوية أمام زد وسعيد بصفقات الصيف وسأحدد احتياجاتى فى يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن المارد الأحمر قدم مباراة قوية أمام زد في اللقاء الذى انتهى بخسارة الأخير بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

وقال كولر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباريات قوية في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وعندما تأتي فترة الانتقالات في شهر يناير سوف نرى احتياجتنا ونواقصنا وجميع تعاقدات الصيف، أنا سعيد بهم لكنهم يحتاجون وقتا حتى ينسجموا ويتأقلموا".

وواصل: "لدينا لاعبون تعرضوا لإصابات في التعاقدات الجديدة مثل أشرف داري والفريق يلعب في مستوى عال وينافس على الألقاب، وعندما أشعر أن اللاعب وصل إلى الفورمة التي أحتاجها سأدفع به في المباريات".

وأكمل: "عندنا إصابات في مركز المدافع وسعداء بالتوقف الدولي حتى يستعيد المصابون عافيتهم، ولا بد أن أعمل حسابي في كل مباراة أن كل شخص من الممكن أن يتعرض للإصابة، ولن أركز على اللبن السكوب، واهتمامي على الإيجابيات والمتاح أمامي".