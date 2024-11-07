جالاتا سراى يسقط توتنهام 3 - 2 في الدوري الأوروبي ويتصدر جدول الترتيب .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - حقق جالاتا سراي التركي فوزاً مثيراً على ضيفه فريق توتنهام الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "رامس بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى الأوروبى.

جالاتا سراى ضد توتنهام

بدأ جالاتا سراي التسجيل بالهدف الأول عن طريق يونس أكجون، بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، ونجح ويل لانكشير في إدراك هدف التعادل لفريق توتنهام في الدقيقة 19. ونجح النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في تسجيل هدفين للفريق التركي في الدقيقتين 31 و 39.

وفي الشوط الثاني، سجل دومينيك سولانكي ثاني أهداف فريق السبيرز في الدقيقة 69 من عمر اللقاء. وتعرض ويل لانكشير مهاجم توتنهام للطرد في الدقيقة 60 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في المركز الخامس.

جالاتا سراى ضد توتنهام

تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: فورستر.

الدفاع: بورو، دراجوسين، ديفيز وجراي.

الوسط: بيرجفال، بيسوما، جونسون وماديسون.

الهجوم: ويل لانكشير وسون.