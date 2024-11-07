حسين الجسمي يشعل حفل افتتاح بطولة أبوظبي بأغنية “عاصمتنا عالمية”: كلمات وألحان إبداعية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - أبدع الفنان الإماراتي حسين الجسمي في تقديم أغنية “عاصمتنا عالمية”، الأغنية الرسمية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2024، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

كلمات وألحان إبداعية:

تميزت الأغنية بجمال كلماتها التي كتبها الشاعر الإماراتي علي الخوار، والتي عبّرت عن ترحيب الإمارات بضيوفها المشاركين في البطولة. كما أضاف حسين الجسمي لمسة فنية خاصة بالأغنية، حيث قام بتلحينها وتأليف كلماتها الإنجليزية بنفسه.

توزيع موسيقي عالمي:

أضفى الموزع الموسيقي عمر صباغ لمسة عالمية على الأغنية، حيث استخدم أحدث التقنيات الموسيقية وأدوات العزف العربية والغربية، مما جعل الأغنية تحفة فنية تستحق الإشادة.

نجاح ساحق:

حققت أغنية “عاصمتنا عالمية” نجاحاً كبيراً، حيث لاقت إعجاب الجمهور وحصدت آراء إيجابية من النقاد. وقد عبّر حسين الجسمي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا فخره بمساهمته في هذا الحدث العالمي.