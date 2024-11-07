توقعات برج العقرب لشهر مايو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العقرب هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العقرب لشهر مايو 2024

من غير المفيد ان تتحدى القدر بهذا الشهر بل عليك ان تنتقل بشيء اخر فلا تتوقع الآن ان تسير الأمور منسجمة مع تطلعاتك بل حاول انت ان تتناغم مع سيرها.

قد تحمل هذه الفترة بعض التغييرات بعلاقاتك وشراكاتك الاساسية والتي يجب ان تتعامل معها بدون تشبث او عناد. قد تواجه بعض الصعوبات فلا تتصرف بطرق مؤذية.

في هذا الشهر المواجهات حاضرة فانت تغضب وتستاء لأقل كلمة وتتعامل بمزاجية مع الاحداث. قد تندفع ببعض العلاقات العاطفية ولكن الجديدة منها لايكتب لها الاستمرار. فأجواءك العاطفية تشكو من صخب كبير وتشير لتغيير حاسم قد يطرأ الآن.

تتراكم المسؤوليات والمهام وقد تفقد حسن التعاون والتشارك مع المحيط. تواجه بعض المنافسات الشرسة فحاول ألا تتصرف بردة فعل تجعلك تترك التزام او علاقة.

من المهم ان تهتم بمسؤولياتك وصحتك بهذا الشهر ولا تدخل مواجهات لكي تضمن مساعدة و دعم الآخرين. قد توّقع على عقد وتلتحق بعمل جديد و ربما تغير موقع ما.

تبدأ أجواءك بالارتياح اعتباراً من تاريخ ٢٣ فيخف الضغط والتوترات وربما تسلك طريق الحلول والتسويات.

احلى الايام:

٣/٤/١٢/١٣/٢٣/٢٤

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