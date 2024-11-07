شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُفيد بالقبض على المطرب حكيم، في دولة الإمارات، بتهمة حيازة مواد محظورة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.
وبدوره، كشف "حسين" مدير مكتب حكيم، حقيقية تلك المزاعم المتداولة، مؤكدًا أنّ تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وأنّ حكيم متواجد حاليًا في منزله بالقاهرة، ويمارس حياته بشكلٍ طبيعي، ولم يتواجد في الإمارات من الأساس خلال الآونة الأخيرة.
وتساءل مدير مكتب حكيم، عن الأسباب وراء انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تنال من سُمعته، لاسيما وأنه لم يفتعل أي أزمات طيلة مشواره الفني، لافتًا إلى أنه يستعد إلى إحياء إحدى الحفلات مساء اليوم الخميس، في القاهرة.
وتابع "أنا فوجئت بهذا الخبر المتداول، وتلقيت اتصالات عدة طوال الساعات الماضية للاطمئنان على حكيم، وأنا في طريقي إلى منزله حاليًا"، مؤكدًا أنه لا يعرف موقف حكيم بعد، إذا كان سينوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الشائعة من عدمه، "كل تلك الأمور ستُحسم خلال الساعات المُقبلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة القبض على المطرب حكيم في الإمارات بتهمة حيازة مواد محظورة شهدت الساعات القليلة الماضية تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بالقبض على المطرب حكيم في دولة ا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.