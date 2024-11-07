الدوري المصري: الأهلي يتخطى زد بهدف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - فاز الأهلي غلى مضيفه زد أف سي بهدف دون رد حمل توقيع طاهر محمد طاهر (د 11) لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري بكرة القدم.

وهذا الفوز هو الثاني لفريق الأهلي حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على سيراميكا 5-2، بينما خسارة زد أف سي هي الأولى بعد تعادله مع الجونة في الجولة الأولى.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز على حرس الحدود بهدف وحيد أيضاً سجله فادي فريد (د 51).

وبهدفين مقابل ثلاثة خسر غزل المحلة أمام طلائع الجيش.