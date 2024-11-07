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هيئة البث الإسرائيلية : التقديرات باتفاق مع لبنان قد يحدث في غضون أسبوعين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أنّ التقديرات في إسرائيل بأن اتفاقا مع لبنان قد يحدث في غضون أسبوعين تقريبا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافت القناة أن هيئة البث الإسرائيلية قالت، إن رئيس الأركان أبلغ رؤساء بلديات المناطق الحدودية بالشمال الاستعداد للعودة التدريجية خلال أشهر.

وتابعت القناة أن هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قالت إن نتنياهو يرغب بتأجيل بعض القضايا لفترة إدارة ترمب لكن الاتفاق مع لبنان قد يحدث قبل ذلك.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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