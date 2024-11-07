طرق علاج الإسهال عند الرضع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - ما هو الإسهال عند الرضع؟

الإسهال عند الرضع هو حالة شائعة قد يمر بها الطفل في أولى سنوات عمره. يتميز بالتبرز المتكرر ذي القوام السائل. على الرغم من أن الإسهال الخفيف يمكن أن يكون طبيعيًا في بعض الأحيان، إلا أن استمراره يمكن أن يسبب جفاف الجسم، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وعناية خاصة.

أسباب الإسهال عند الرضع

يرتبط الإسهال عند الرضع بعدة أسباب يمكن اجمالها فيما يلي:

العدوى الفيروسية أو البكتيرية: حيث يمكن أن تؤدي الفيروسات مثل الفيروس العجلي أو البكتيريا إلى حدوث الإسهال.

الحساسية الغذائية: بعض الأطعمة يمكن أن تحفز الأمعاء الحساسة لدى الرضع مما يؤدي إلى الإسهال.

تغيير النظام الغذائي: قد يحدث الإسهال عندما يبدأ الرضيع في تناول أطعمة جديدة.

المضادات الحيوية: استخدام المضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في جهاز الهضم.

طرق طبيعية لعلاج الإسهال عند الرضع

من المهم في البداية استشارة طبيب الأطفال قبل تجربة أي علاج طبيعي لضمان سلامة الرضيع. وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية:

الرضاعة الطبيعية أو الصناعية

الرضاعة الطبيعية تساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى الرضيع وتحسين الهضم. إذا كان الرضيع يرضع صناعيًا، يجب التأكد من عدم تغيير نوع الحليب بشكل مفاجئ.

الاهتمام بالترطيب

الجفاف هو من أكبر المخاطر عند الإصابة بالإسهال. من المهم تشجيع الرضيع على تناول السوائل باستمرار. يمكن تقديم كميات صغيرة من الماء أو الحليب بين الوجبات.

اتباع نظام غذائي مناسب

تجنب الأطعمة الصلبة في حالة الإسهال الشديد مهم جدًا. من الأفضل أن يستمر الرضيع فقط على اللبن (الطبيعي أو الصناعي) لبعض الوقت حتى تتحسن حالته.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في حين أن معظم حالات الإسهال عند الرضع يمكن التعامل معها في المنزل، هناك حالات تستوجب اللجوء إلى الرعاية الطبية:

إذا استمر الإسهال لمدة تزيد عن 24 ساعة.

إذا صاحب الإسهال ارتفاع في درجة الحرارة.

ظهور علامات الجفاف مثل قلة التبول، جفاف الفم، أو تغير في نشاط الطفل.

وجود دم أو مخاط في البراز.

ختاماً، من الضروري تقديم الرعاية الجيدة والمتابعة الدقيقة لحالة الرضيع، فاستجابة سريعة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تجنب أي مضاعفات.