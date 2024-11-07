وفود المنتدى الحضاري العالمي الـ12 تزور قرية الفواخير بالفسطاط

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أحمد جودة - القاهرة - زار وفد مكوّن من محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ولفيف من القادة، وأعضاء مجلس النواب، قرية الفواخير بالفسطاط؛ حيث الفنون اليدوية التراثية.

جاء ذلك في إطار زيارات وفود المنتدى الحضاري العالمي الـ12، الذي تنظمه الأمم المتحدة بالقاهرة.

كما زار الوفد أيضًا أكاديمية فرانكو تياتيرو بالقرية، التي تهتم بتنمية مهارات ذوي الهمم، ومرضى السرطان، والأيتام، وهدفها الدمج المجتمعي لكل هؤلاء، وتعليمهم أصول الفخار، والنحت، والخزف بكل أنواعه، والتمثيل والإخراج المسرحي.

حضرت الزيارة دكتور إيمان الشامي المدير الإقليمي لاتحاد المصريين بالخارج، وأثنت على المجهودات المبذولة لخدمة ذوي الهمم، ورافقتها مروة أحمد مؤسس ورئيس الأكاديمية، وشريف بصيلة مؤسس ومدير الأكاديمية، والمذيع بقناة النيل Tv الدولية، ومدحت مجدي أمين عام لجنة ذوي الإعاقة بأسيوط.

وغنّت الفنانة هديل ماجد مجموعة من الأغاني الوطنية، والتي كرّمها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع، وعرض مجموعة كبيرة من ذوي الهمم بعرض منتجاتهم المختلفة من الإكسسوارات والأعمال اليدوية التراثية.

قامت دكتور منى منصور مستشار الأمين العام للاتحاد المصري للمجالس المحلية الشعبية، ونائب الأمين العام لذوي القدرات الخاصة بعرض منتجاتها من كل أنواع الأحجار.

وقدّمت "رضوى" رقصتي التنورة والصعيدي، والتي تُعد أول راقصة تنورة من الداون سندروم.

كما قدّم الفنان جاسر عصام لواحاته المتميزة من البورتيريه بالقلم الرصاص والفن التشكيلي.

وقدّمت أيضًا أميرة عصام، من الأقزام، إكسسوارات من صنع يديها، وعددًا من اللوحات الرائعة من الفنون التشكيلية.

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