نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعرض زد للظلم التحكيمي أمام الأهلي؟.. جمال الشريف يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الخبير التحكيمي جمال الشريف، على طلب فريق زد احتساب ركلة جزاء لصالح رشيد أحمد في مباراة الفريق أمام الأهلي.

جمال الشريف: زد لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وتابع جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" رشيد لاعب زد لا يستحق ركلة جزاء وحكم المباراة إتخذ قرارًا سليمًا".

واضاف: "رشيد أحمد مد قدمه لأقصى امتداد لها وهو الذي توجه إلى قدم أحمد نبيل لاعب الأهلي، كلا اللاعبين تنافسا على الكرة وأحمد نبيل لم يذهب بقدمه لقدم رشيد ولكن العكس".

واختتم:" هناك حالات مشابهة كثيرة، وضعية قدم رشيد مهاجم زد غير طبيعية بعد إرتفاع القدم ونزول كعب قدمه على قدم أحمد نبيل لاعب الأهلي الذي كان وضع قدمه سليم بالارتفاع من الأرض للكرة".

