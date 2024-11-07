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أحمد جودة - القاهرة - جاهزين لعائلة السيوفي.. ناهد السباعي تروج لأحدث أعمالها الفنية "نقطة سودة"

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها صورة لها برفقة أبطال وصناع العمل، وهم يرتدون الزي الأبيض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة ناهد السباعي

و علقت ناهد السباعي على منشورها قائلة: "جاهزين لعائلة السيوفي".

ناهد السباعي تروج لأحدث أعمالها الفنية "نقطة سودة"

أحداث مسلسل "نقطة سودة"



وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.



أبطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، هو مشاركتها في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"



وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حسن الردار، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.

أبطال مسلسل “محارب”

أحداث مسلسل “محارب”



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.