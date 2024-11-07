نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدي ندياي يوضح سبب عدم ظهوره مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السنغالي سيدي ندياي، مهاجم الزمالك الجديد، أسباب غيابه عن الظهور مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ندياي: هذه أسباب عدم ظهوري مع الزمالك حتى الآن

وقال ندياي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أنا مصاب ولم أبدأ التدريب مع الفريق، وأتدرب منفردا وربما أبدأ التدريب الجماعي مع الزمالك في الأسبوع القادم".

وأضاف: "سأكون جاهز للمشاركة مع الزمالك بعد التوقف الدولي، أشكر جماهير علي استقبالهم الحافل لي".

وأوضح: "أنتظر بفارق الصبر دخول الأجواء معهم والمشاركة مع الزمالك رؤية الجماهير في المدرج".