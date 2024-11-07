الرياضة

سيدي ندياي يوضح سبب عدم ظهوره مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السنغالي سيدي ندياي، مهاجم الزمالك الجديد، أسباب غيابه عن الظهور مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ندياي: هذه أسباب عدم ظهوري مع الزمالك حتى الآن

وقال ندياي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أنا مصاب ولم أبدأ التدريب مع الفريق، وأتدرب منفردا وربما أبدأ التدريب الجماعي مع الزمالك في الأسبوع القادم".

وأضاف: "سأكون جاهز للمشاركة مع الزمالك بعد التوقف الدولي، أشكر جماهير علي  استقبالهم  الحافل لي".

وأوضح: "أنتظر بفارق الصبر دخول الأجواء معهم والمشاركة مع الزمالك رؤية الجماهير في المدرج".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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