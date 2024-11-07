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أحمد جودة - القاهرة - علق الخبير التحكيمي جمال الشريف، على قرارات محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي تسببت في جدل كبير خلال الفترة الأخيرة.

جمال الشريف: ركلة جزاء ناصر منسي أمام البنك الأهلي قرار سليم بلا جدال

وتابع جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "محمد عادل لم يرى الحالة جيدًا في البداية بسبب حجب أربع اللاعبين الرؤية عنه وعودته للـVAR طبيعية".

وأضاف: "تدخل حكم تقنية الفيديو صحيح 100% واحتساب ركلة الجزاء صحيح 100%".