نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جون ستونز لاعب شهر أكتوبر في مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل جون ستونز على جائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم خلال شهر أكتوبر الماضي.

جون ستونز لاعب شهر أكتوبر في مانشستر سيتي

وتفوق ستونز على منافسيه جوسكو جفارديول وماثيوس نونيس ليحقق الفوز بالجائزة الفردية، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، اليوم الخميس.

وفاز النرويجي إيرلينج هالاند بالجائزتين السابقتين عن الشهرين السابقين في موسم 2024 / 2025.

يذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في المركز الثاني حاليا بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي توج به الفريق السماوي خلال المواسم الأربعة الأخيرة، حيث يمتلك 23 نقطة حاليا، متأخرا بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر)، بعد مرور 10 مراحل على انطلاق البطولة.