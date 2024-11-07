القاهرة - محمد ابراهيم - كريم عفيفي يروج لمسرحية "إس إس هانم" عبر "إنستجرام"

كريم عفيفي يروج لمسرحية "إس إس هانم" عبر "إنستجرام"

شارك كريم عفيفي، صورة بوستر مسرحية "إس إس هانم" من بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس ومجموعة من نجوم الفن على مسرح محمد العلي، يوم 7 نوفمبر إلى يوم 11 من نفس الشهر، على مسرح محمد العلي"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

منشور الفنان كريم عفيفي



و علق كريم على منشوره قائلًا: "مسرحية إس إس هانم على مسرح محمد العلى إبتداءًا من يوم 7 نوفمبر وحتى يوم 11 نوفمبر".

أبطال مسرحية "إس إس هانم"

يذكر أن مسرحية "إس إس هانم"، من بطولة الفنانة إسعاد يونس، والفنان حجاج عبدالعظيم،و كريم عفيفي، وميرنا جميل، وغيرهم من النجوم، و تدور أحداث مسرحية "إس إس هانم" في إطار اجتماعي كوميدي وتحمل رسالة هامة في نهايتها كالمعتاد من أعمال النجمة إسعاد يونس.

أسعار تذاكر مسرحية "إس إس هانم"

حيث جاءت أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم، بين الفئات السعرية التالية: (95 ريال سعودي، 120 ريال سعودي، 170 ريال سعودي، 300 ريال سعودي، 500 ريال سعودي، 800 ريال سعودي، 900 ريال سعودي).



آخر أعمال كريم عفيفي

و يذكر أن آخر أعمال كريم، هو فيلم "أصل الحكاية" الذي تدور أحداثه حول (ملك)، والتي تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش وسط عائلة يمتلك كل فرد فيها قصة وطباعًا مختلفة عن الآخر، وتتوالى الأحداث ويدور العمل في إطار درامي تشويقي.

أبطال فيلم "أصل الحكاية"

فيلم "أصل الحكاية" بطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، كريم عفيفي، محمد محمود، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.



آخر أعمال الفنانة القديرة إسعاد يونس

و يذكر أن آخر مشاركات إسعاد يونس كانت مسلسل "تيتا زوزو"، حيث ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية التي تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

عائلة مسلسل “تيتا زوزو”



فريق عمل مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو"، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.