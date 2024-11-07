بحضور أبطال وصناع العمل والمشاهير.. دراكو رع يجذب الأضواء بعرضه الخاص في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل أبطال فيلم “دراكو رع”، من إنتاج شركة نايل وود للإنتاج السينمائي بالتعاون مع شركتي يونايتد برازرز وتريند، بالعرض الخاص للفيلم والذي أقيم بواسطة شركة آرابيا بيكتشر في رييل سينما بمول غرناطة في الرياض يوم الأربعاء ٦ نوفمبر.

تزامن هذا الحدث مع انطلاق الفيلم في صالات السينما السعودية، حيث حضر العرض الخاص مجموعة من المشاهير والإعلاميين، وتخلله عرض سجادة حمراء استقبل خلالها الصحفيون أبطال الفيلم للقاءات وحوارات حصرية معهم.

شهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وصناعه خالد منصور وشادي ألفونس وأحمد طلعت والمؤلف محمود الفار، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا بيكتشر أحمد طعيمة، كما حضر المذيع صبحي عطري، والإعلامية بسنت شمس، ومجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا.

تدور أحداث فيلم “دراكو رع” في إطار كوميدي خيالي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، آخر مصاصي الدماء الناجين من حرب قديمة ضد البشر، حيث يختبئان لآلاف السنين إلى أن تُجبرهما الظروف للظهور من جديد والدخول في مواجهة مع البشر.

الفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، ويضم أيضًا مجموعة من المواهب الصاعدة منهم ملك بدوي ويارا عزمي. الفيلم من إخراج كريم أبو زيد وتأليف خالد منصور، شادي ألفونس، محمود الفار، ومينا خزام، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته نايل وود في تقديم فيلم الرعب “عمّار” الذي عرض على منصات متعددة، وتستعد الشركة للمشاركة بفيلم “مين يصدق” المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.