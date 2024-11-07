انتظروا إمبراطورية السويفي.. أحمد فهمي يروج لـ نقطة سودا قبل عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان أحمد فهمي لمسلسل نقطة سودا قبل عرضه، حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوستر المسلسل معلقًا:"انتظروا إمبراطورية السيوفي، مسلسل نقطه سوده،يعرض في 11 نوفمبرعلى Shahid و على MBCMASR".

أحداث مسلسل نقطة سودا

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أبطال مسلسل نقطة سوداء



يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.





آخر أعمال أحمد فهمي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الفنية، هو من خلال مشاركته في فيلم " السرب"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا،حيث تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة منذ بداية عرضه بالسينمات.دورات فنون على الإنترنت.



أبطال وصناع فيلم "السرب"



فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد فهمي، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.