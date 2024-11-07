كلمه السر إبراهيم فايق.. مصطفى خاطر يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مصطفى خاطر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد تصريحات لـ بودكاست «فايق ورايق» بضيافة الإعلامي إبراهيم فايق، وكشف موقف كوميدي تسبب في حدوث خلاف بين الفنان أحمد السقا والفنان محمد أنور، موضحًا أنه كان سيُطلق عليه النار بسلاحه.

سبب تصدر مصطفى خاطر التريند

و قال مصطفى خاطر: «كنا في عزومة أنا والسقا ومحمد أنوروأحمد فهمي، وأنور وصل متأخر، والسقا قاله لازم تمشي بسلاح عشان المنطقة هنا قلق، وأنور قال لي أنا وفهمي ده لازم يعملنا أكشن ويمشينا بسلاح، وبعد كده رحت قولت للسقا إن أنور قال عليك إنك أي كلام على الفاضي، وبعدين السقا قام موقف أنور وحط تفاحة فوق راسه وكان عايز يضربها بالنار بالسلاح بتاعه، وبعدها خد الموضوع بهزار».

مصطفى خاطر يروي ذكرياته عن أيام الجامعة

وايضا روى خاطر العديد من ذكرياته عن أيام الجامعة، وقال: "انا محدش يتوقعني، صنعتي كانت نقاش، كنت صنايعي وحمدي المرغني ومحمد أنور اشتغلوا معايا، اشتغلوا معايا شغلنتين، وأنا اشتغلت كتير، اشتغلت ترزي واشتغلت حلاق وبصلح صيانة بوتاجازات وثلاجات، أجهزة منزلية، بس اللي حبتها النقاشة"، حسب تصريحاته لبودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

مصطفى خاطر يكشف الاعمال التي عمل بها قبل التمثيل

واستكمل مصطفى خاطر: النقاشة فيها فن ومكان بيبقى أسود مضلم وبتخرج منه، وكنا بنشتغل مع صنايعية كبار، معلمين، فكنا بنشتغل في أماكن عالية، بنعمل فلل وحاجات من دي، فكان ربنا رزقني بصنايعي كسلان، وعشان كسلان علمني، زمان كان محدش بيعلمك سر الصنعة بسهولة، وانا كنت بشتغل وانا في تانية إعدادي، ودا لما استقريت على الصنعة اللي بحبها، لأني بدأت عمل في خامسة ابتدائي.

سبب عمل مصطفى خاطر في سن مبكر

واختتم مصطفى خاطر حديثه: "إحنا ثقافتنا في البيت كدة، لازم تتعلم صنعة، لازم يكون معاك حاجة، لو فشلت في التعليم إيه اللي يحصل؟ يكون معك حاجة تعملها وتصرف على نفسك، لازم تشتغل، ودا اللي اتعلمته، مصر احنا صنايعية أصلا دا احنا بنينا الهرم، اشتغلت مع 3 صنايعية كلهم مسجلين خطر، منهم واحد كان اسمع ابراهيم، كان بيلعب في نادي الزمالك، وحصلت له إصابة في الثانية، ملعبش وبقى يعيث في الدنيا فساد، اتعلم صنعة وبقى يشتغلها وهو راجل (ديكوريست) أد الدنيا دلوقتي، التانيين اتقلتوا وماتوا، دا اللي كمل وبقى حاجة، وعلموني، وفي 3 ثانوي بقيت أنا المقاول، واخد الشغلانة لحسابي، ويشتغل تحتي رجالة بشنبات".

آخر أعمال مصطفى خاطر

وكان اخر اعمال مصطفى خاطر هو مسلسل "البيت بيتي2"، استكمالًا للجزء الأول الذي سبق عرضه للمرة الأولى في مايو 2022، وتدور أحداث الجزء الثاني حول دعوة أحد رجال الأعمال لبينو وكراكيري ليجدوا أنفسهم في مغامرة رعب جديدة، والمسلسل من بطولة النجمان مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز، وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم ميرنا جميل، سليمان عيد، كريم محمود عبدالعزيز، صبحي خليل، أحمد بدير، محمد بطاوي، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإنتاج شاهد من أعمالها الأصلية، وإخراج خالد مرعي.