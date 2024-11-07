بسبب خطوبة الزعيم.. مديحة حمدي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة القديرة مديحة حمدي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد استضافتها ببرنامج «قعدة ستات» من تقديم الإعلامية مروة صبري ويُذاع عبر قناة «هى».

سبب تصدر مديحة حمدي التريند

وكشفت مديحة حمدي تفاصيل عن خطبتها قديما للزعيم عادل إمام، قائلة إنها مسألة «قدر»، إذ أن الملك يكتب عند نفخ الروح في الجنين رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الفنان عادل إمام «زعيمنا كلنا»، مؤكدة أنه دائمًا ما يحرص على صلة الرحم وهذا هو سبب كرم الله عز وجل له.

سبب فسخ خطوبة الزعيم ومديحة حمدي

وقالت مديحة: "عادل إمام كان يتمتع بصفات إنسانية عالية، حيث كان دائمًا يولي اهتمامًا كبيرًا بأسرته، وكان حريصًا على صلة الأرحام، وهذا أحد أسباب نجاحه وبلوغه مكانة مرموقة في حياته الفنية، وخلال فترة تعرفي علي عادل كان في تلك الفترة يشعر ببعض القلق والتوتر لأنه كان في بداية مشواره الفني وكان يحمل في داخله طاقات كبيرة من الطموح.

فسخ خطوبة الزعيم ومديحة حمدي

ومن جانبه، ذكرت مديحة حمدي خلال الحلقة أن الفنانين جميعهم زملاء في نفس المهنة لذلك تنتهي العلاقات بينهم بكل ود واحترام، نافية أن يكون سبب فسخ الخطبة بسبب نجوميتهما الكبيرة آنذاك وأن كل منهما يرغب في تحقيق ذاته و«نجوميته».

حب مديحة حمدي لـ أبناء الزعيم

واستكملت مديحة حمدي أنها تشعر بالفرح عند مشاهدتها رامي ومحمد إمام أبناء الزعيم، كما أنها تكن كل الحب والاحترام لزوجته، مُضيفة أن الفنان عادل إمام نضج بشكل أكبر وأصبح أكثر شهرة ونال «حب الناس أكثر» على يد زوجته.

مديحة حمدي تلجأ لـ الفيلر والبوتوكس

واضحت مديحة حمدي ان معظم الفنانات جربن "الفيلر والبوتوكس" وإنه ا كانت تستخدم البوتوكس والفيلر كل عام، لكنها لجأت إلى مستحضرات التجميل، وقالت: «كلنا جربنا اختراع البوتوكس والفيلر، واللي يقول مجربتش يبقى معهوش فلوس، أنا كنت بحقن كل سنة لكن بدل الحقن دخلت على الماسكات».

آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي

وكان آخر أعمال مديحة حمدي هو المسلسل الديني "نساء حول الأنبياء"، الذي أخرجه عايدة فهمي، وكتبه عبدالعزيز زكي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين مثل أحمد سلامة، لقاء سويدان، أحمد ماهر، ونشوى مصطفى.