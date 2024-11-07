جوري بكر تكشف كواليس شخصية "سوسن" في مسلسل برغم القانون

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة جوري بكر، صباح أمس الأربعاء، ضيفة في برنامج "عيش صباحك"، مع يوسف التهامي وفانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس شخصية "سوسن" التي قدمتها في آخر أعمالها الدرامية مع الفنانة إيمان العاصي، والتي تحمل اسم "برغم القانون"، وكيفية تحضيرها لكل شخصية قدمتها.

جوري بكر

وقالت جوري:" أنا بحب أشتغل وأبذل مجهود في كل دور عشان أسيب بصمة في اللوكيشن وعند الناس، بحب أكون مميزة في كل دور حتى لو صغير، بحس بطعم النجاح بعد مابخلص الدور عشان ببقى اجتهدت وتعبت".

وأضافت عن أدوار الشر:" قرأ كل الشخصيات اللي معايا عشان أفهم الموضوع، وبفهم الحدوتة وبعيش جوا الشخصية اللي بقدمها بكل الزوايا، من خلال طريقتها في الكلام واللبس والتعامل، بتلبسني الشخصية طول فترة التصوير حتى في البيت".



وتابعت:" أمي كانت بتتصل بيا بعد كل حلقة تقولي أنا بقيت بخاف منك في الحقيقة، حاولى تقللي من الشر شوية حرام كفاية".

آخر أعمال جوري بكر

ويذكر أن آخر اعمال الفنانة جوري بكر الدرامية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "برغم القانون" مع إيمان العاصي وكوكبة كبيرة من نجوم الفن، والذي تم عرضه مؤخرًا على شاشة قناة "ON".

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.