داليا البحيري بطلة مسرحية "الملك وأنا" في عيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعاقد قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية مع النجمة داليا البحيري على بطولة مسرحية "الملك وأنا" للمخرج محسن رزق.

تفاصيل مسرحية "الملك وأنا":

الملك وأنا مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صدام بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أن موعد إفتتاح مسرحية الملك وأنا سيكون في موسم عيد الفطر ٢٠٢٥، كما أكد "عبدالمنعم" على أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون الملك وأنا بداية جديدة في عالم الإبهار الاستعراضي بالقطاع.



الملك وأنا إعداد محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز وديكورات دكتور حمدي عطية وملابس دكتورة مروة عودة وتصميم إستعراضات مصطفى حجاج وموسيقى النجم عصام كاريكا وأشعار عادل سلامة وجرافيك جون بهاء، من ناحية أخرى سوف يشارك النجمة داليا البحيري كوكبة من الفنانين وأحد عشر طفلا يقومون بدور أبناء الملك..

آخر أعمال داليا البحيري:

ويذكر أن آخر أعمال داليا البحيري هي مسرحية “سيدتي أنا”، وهي من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان القدير د. أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، وبطولة: نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏وعدد من نجوم المسرح القومي، ومسرحية أبو العربي ميشين إيمبوسيبل، من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم، وشارك فيها عدد كبير من النجوم أبرزهم، هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، وآخرون.

شاركت في فيلم “أولاد حريم كريم" لـ "داليا البحيري "مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى كامل، بشرى، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، بسمة، رنا رئيس، يوسف عمر، فؤاد محسن، هنا داوود، ومن تأليف زينب عزيز، وإنتاج بشرى، وإخراج علي إدريس، مسلسل "فلانتينو "بطولة النجم عادل إمام، وعدد من النجوم أبرزهم دلال عبدالعزيز، هادي الجيار، سمير صبري، طارق الإبياري، هدى المفتي، إلهام عبدالبديع، حمدي الميرعني، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين بدرية طلبة،سليمان عيد، رامي الطمباري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج هشام تحسين، وإخراج رامي إمام والذي سبق عرضه لأول مرة فيالموسم الرمضاني2020.