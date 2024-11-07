لي كارسلي يعلن قائمة المنتخب الإنكليزي لمواجهتي اليونان وإيرلندا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن لي كارسلي، المدرب المؤقت للمنتخب الإنكليزي، قائمة منتخب الأسود الثلاثة لفترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ويستعد المنتخب الإنكليزي لمواجهتي اليونان وإيرلندا يومي 14 و17 من الشهر الحالي، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسديل (ساوثهامبتون).

الدفاع : ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ليفي كولويل (تشيلسي)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، لويس هول (نيوكاسل يونايتد)، تايلور هاروود بيليس (ساوثهامبتون)، إزري كونسا (أستون فيلا)، ريكو لويس (مانشستر سيتي)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، كونور جالاجر (أتلتيكو مدريد)، مورجان جيبس ​​وايت (نوتنغهام فورست)، أنجيل جوميز (ليل)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال).

الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، نوني مادويكي (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال)، دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

جدير بالذكر، أن توماس توخيل، المدرب الجديد لمنتخب إنكلترا، سيبدأ مهامه بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2025.