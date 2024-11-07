القاهرة - محمد ابراهيم - بالأبيض الراقي.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة دره التونسية، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



إطلالة الفنانة درة

و تألقت درة، بفستان أبيض أنيق طويل ويتبع قصة الكت، ومن الناحية الجمالية حافظت درة على بساطة مظهرها، حيث اختارت وضع مكياج هادئ ذي لمسات بسيطة يتناغم مع طبيعة إطلالتها ويبرز ملامحها الناعمة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة عفوية وناعمة، مما أضفى مزيدًا من الرقي والأناقة على إطلالتها.

بالأبيض الراقي.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالأبيض الراقي.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



منشور الفنانة درة





و علقت درة على منشورها قائلة: "دع أمالك وليس آلامك تشكل مستقبلك"، وأنهالت التعليقات على منشورها وجاءت كالتالي: "فنانتنا الحلوة، الجاي أحلى وربنا يوفقك على طول يا روحي، الفنانة الجميلة".

بالأبيض الراقي.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

و لأول مرة درة كمخرجة للفيلم الوثائقي “وين صرنا”

شاركت درة كمخرجة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، مما يضيف بعدًا جديدًا لحضورها في المهرجان، ويعتبر "وين صرنا" تجربة فريدة لها كمخرجة تونسية تخطو أولى خطواتها في مجال الأفلام الوثائقية، وهو ما أثار اهتمام العديد من المتابعين والنقاد الذين يترقبون عرض الفيلم.



كما تمكنت درة، من تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز النجمات العربيات بفضل قدرتها على تقديم إطلالات أنيقة وفريدة، بالإضافة إلى توجهها نحو مجالات فنية جديدة، مما جعلها محط أنظار الإعلام والجمهور العربي على حد سواء.